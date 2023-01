Eng kloer 3:0-Victoire gouf et fir Dikrech, wéi si op Iechternach gereest sinn.

Dobäi war et grad am drëtten, ma och am éischte Saz, enk Zougaangen tëscht béiden Ekippen. Trotzdeem konnt sech Dikrech den éischte Saz mat 25:20, den zweete mat 25:11 an den drëtte mat 25:22 sécheren.