Fenteng setzt sech an engem Krimi iwwer fënnef Sätz géint Iechternach duerch. Bei den Damme goung et tëscht Mamer an der Gym och iwwer fënnef Sätz.

Am nationale Volleyball-Championnat stoung dëse Weekend souwuel bei den Häre wéi bei den Dammen den 11. Spilldag um Programm.

Hären

Der Tabellesituatioun no war et e Spëtzematch, mee Stroossen hat beim 3:0 (25:16, 25:15, 25:13) am Derby géint Bartreng keng Probleemer a gewënnt déi dräi Sätz kloer.

Am Match zu Fenteng goung et par conter bis an de fënnefte Saz, sou dass sech Fenteng um Enn mat 3:2 (25:23, 19:25, 23:25, 25:23, 17:15) géint Iechternach duerchsetze kann. Fenteng goung zwar a Féierung, mee Iechternach konnt de Match dréinen. An engem weideren enke véierte Saz huet d'Lokalekipp den Ausgläich gepackt a sech an engem weidere serréierte fënnefte Saz d'Victoire geséchert.

D'Resultat vum Match Luerenzweiler géint de Belair läit eis net vir.

Um Sonndeg gëtt de Spilldag mam Match Dikrech géint Esch komplettéiert. Um Donneschdeg hat Dikrech am Match vum viregte Spilldag mat 3:0 zu Iechternach gewonnen.

Dammen

Am Spëtzematch bei den Damme setzt sech Mamer mat 3:2 (25:17, 22:25, 25:21, 20:25, 15:11) bei der Gym duerch. Et war eng ëmkämpft Partie, an där d'Gym no engem Sazréckstand ëmmer nees zeréckkoum, sou dass et an den decisive fënnefte Saz goung. Do hat Mamer déi méi glécklech Hand a konnt de leschte Saz mat 15:11 fir sech decidéieren. Mat dëser Victoire zitt Mamer an der Tabell laanscht d'Gym an ass elo Zweeten.

De Leader Walfer hat beim 3:0 (25:9, 25:12, 25:22) géint Bartreng keng Probleemer. D'Gäscht haten an den éischten zwee Sätz net vill entgéintzesetzen, konnten den drëtte Saz awer bis zum Schluss spannend halen.

D'Partie tëscht Stengefort an Iechternach war méi serréiert wéi zu Walfer, mee schlussendlech ka sech Stengefort kloer mat 3:0 (25:17, 27:25, 25:16) behaapten.

De leschte Match vum Spilldag gëtt um Sonndeg tëscht Dikrech a Péiteng gespillt.