Mam Christian Kill verléiert de Lëtzebuerger Dëschtennis eent vu senge gréissten Talenter.

De fréieren Nationalspiller an aktuelle Spiller vum DT Lénger huet nämlech decidéiert, fir Enn der Saison seng Rackett un den Nol ze hänken. De Christian Kill zielt zanter ville Joren zu de beschte Lëtzebuerger Dëschtennisspiller a steet aktuell op der 5. Plaz an der Verbandsranglëscht. Den 32 Joer alen Dëschtennisspiller huet elo awer decidéiert, senger Karriär en Enn ze setzen, dat awer net aus sportleche Grënn. Zanter ville Joren huet hie kierperlech Problemer, virop mat der Hëft, an huet sech ënnert anerem dowéinst dofir entscheet, mam aktive Sport opzehalen.

Aktuell spillt de Christian Kill nach ëmmer national op héchstem Niveau fir den DT Lénger. Nom Vize-Championstitel d’lescht Joer hofft een natierlech dëst Joer, ee Pokal kënne mat heem ze huelen.

Och wann de fréiere Landesmeeschter am Eenzel als Spiller ophält, geet hien dem Lénger Veräin awer net ganz verluer.

Den Dëschtennissport ass dem Christian Kill säi Liewen an och wann hie selwer net méi spille kann, esou probéiert hien an Zukunft, säi Kënnen a Wësse weiderzeginn. Dobäi wëll de Christian Kill sech och keng Grenze setzen an esouwuel jonk Talenter ausbilden wéi och eelere Leit de Sport méi no bréngen.

Als Spiller hannerléisst de Christian Kill natierlech e grousst Lach beim DT Lénger, ma do huet ee mam véierfache Landesmeeschter Gilles Michely natierlech en akkuraten Ersatz fonnt. An och do hat de Christian Kill seng Fanger am Spill.

No 9 Championstitelen an 11 Joer zu Diddeleng ass de Gilles Michely op der Sich no engem neien Challenge. Zu Lénger hofft een op den éischte groussen Titel an der Veräinsgeschicht a virun allem an der Coupe huet een dëst Joer gutt Chancen, nawell wëll ee sech net wierklech an d’Kaarte kucke loossen.