Et war déi 1. Defaite fir Walfer an dëser Saison. Bei den Hären hat Stroossen keng Problemer, fir sech um Belair duerchzesetzen.

Am nationale Volleyball-Championnat gouf dëse Weekend souwuel bei den Häre wéi bei den Dammen den 12. Spilldag gespillt.

Hären

Eng serréiert Partie gouf et tëschent Bartreng an Dikrech. D'Gäscht hunn den éischte Saz kloer gewonnen, éier d'Heemekipp sech gefaangen an den zweete Saz fir sech entscheet huet. Dikrech huet an der Suite den Tempo nees erhéicht a sech schlussendlech mat 3:1 (25:14, 23:25, 25:23, 25:20) behaapt.

Belair hat keng Chance géint den Tabelleleader Stroossen an huet mat 0:3 (22:25, 15:25, 22:25) verluer. Stroossen bleift weiderhin ongeschloen.

Iechternach huet iwwerdeems géint Esch mat 3:0 (25:19, 25:20, 25:20) d'Iwwerhand behalen.

Dammen

De Spëtzematch gouf et um Samschdeg tëschent dem Tabellenzweete Mamer an dem ongeschloene Leader Walfer. An do gouf et eng Surprise. D'Heemekipp konnt sech mat 3:2 (23:25, 25:20, 22:25, 28:26, 15:11) duerchsetzen. Den éischte Saz war vun Ufank bis zum Schluss ëmkämpft. Nom 23:23 huet Walfer 2 Punkte gemaach an déi éischt Manche fir sech entscheet. D'Heemekipp huet eng Reaktioun gewisen an den 2. Saz fir sech entscheet. An der Suite waren d'Gäscht nees méi staark a konnten den 3. Saz gewannen. Déi 4. Manche war nees ganz serréiert. Mamer huet alles gi, fir net ze verléieren an huet mat 28:26 d'Iwwerhand behalen. De leschte Saz war equilibréiert. Beim Stand vun 11:11 huet d'Heemekipp 4 Punkten um Stéck realiséiert an in extremis nach gewonnen.

Stengefort huet doheem knapp mat 2:3 (20:25, 16:25, 26:24, 27:25, 11:15) géint d'Gym de Kierzere gezunn.

Bartreng huet sech no Problemer am 1. Saz nach mat 3:1 (23:25, 25:20, 25:13, 25:14) géint de CHEV Dikrech behaapt.

Déi 12. Defaite an der 12. Partie gouf et fir Iechternach. Péiteng huet sech beim Tabelleleschte kloer mat 3:0 (25:7, 25:13, 25:15) duerchgesat.