Donieft kënnt Lénger géint Recken net iwwert ee 5:5 eraus, wärend och Hueschtert-Folscht géint Recken gläichgespillt huet.

Um 2. Spilldag hunn nämlech all d'Ekippe sech mat 5:5 getrennt. Iwwerraschend war hei, dass och Hueschtert-Folscht géint Recken net iwwer ee Remis erauskomm ass. Lénger konnt iwwerdeems Éiter-Waldbriedemes net bezwéngen, wärend et och bei Berbuerg géint den Houwald um Enn 5:5 stoung.

Um 3. Spilldag huet den Tabelleleader Hueschtert-Folscht awer dunn nees an d'Spuer fonnt a konnt beim 2. aus Berbuerg mat 6:0 gewannen. Recken ass duerch de Remis géint de Leader mat vill Confiance an d'Partie géint Lénger gaangen a konnt och hei 5:5 spillen. Am Kellerduell huet dunn nach den Houwald mat 6:2 Éiter-Waldbriedemes bezwongen.

PDF: De Schreiwes vun der FLTT mat de Resultater

D'Resultater am Iwwerbléck