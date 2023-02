Béid Ekippe setze sech kloer géint Rued respektiv Diddeleng duerch. Bei den Damme kënnt et zur Finall tëscht Rued an Iechternach.

Um Samschdeg goufen am Gymnase vun der Coque d'Halleffinallen an der Coupe gespillt, an zwar vu Seniore bis Jugend.

Bei den Häre huet sech Lénger mat 4:1 géint Rued duerchgesat, wärend Houwald souguer mat 4:0 géint Diddeleng gewonnen huet.

An der Kategorie Dammen hu sech Rued (4:1 géint Houwald) an Iechternach (4:3 géint Nidderkäerjeng) fir d'Finall qualifizéiert.

D'Finallen an alle Kategorië ginn e Sonndeg um 13 respektiv um 16 Auer an der Coque ugefaangen.

D'Resultater am Iwwerbléck

