Juventus a Sporting hunn iwwerdeems doheem just gläich gespillt. Leverkusen huet duerch e spéide Gol 2:3 géint Monaco verluer.

Um Donneschdeg Owend stoungen d'Allersmatcher vun de 1/16-Finallen an der Europa League um Programm.

Am Spëtzematch tëschent Barcelona a Manchester United gouf et en 2:2-Remis. An der 1. Hallschent hu béid Ekippen nervös gewierkt an am Spillopbau Feeler gemaach. D'Chancen, déi sech doraus erginn hunn, goufen op béide Säiten awer net genotzt. Kuerz no der Paus ass et Schlag op Schlag gaangen. Nodeems den Alonso den 1:0 fir d'Heemekipp markéiere konnt, huet Manchester United duerch de Rashford an e Selbstgol vum Koundé d'Partie innerhalb vu 6 Minutte komplett gedréint. Barcelona ass awer duerch den 2:2 vum Raphinha zréck an de Match komm. E weidere Gol sollt net méi falen. D'Englänner hunn domadder eng gutt Ausgangspositioun fir de Retourmatch déi nächst Woch virun eegenem Public.

Ajax Amsterdam huet doheem géint Union Berlin just 0:0 gläich gespillt. D'Gäscht haten iwwert de ganze Match gesinn déi besser Chancen a kruten och e Gol vum VAR oferkannt. Vun Ajax koum iwwert déi 90 Minutten ze wéineg fir sech um Enn duerchzesetzen.

Donieft huet sech RB Salzburg iwwerraschend mat 1:0 géint d'AS Roum duerchgesat. Den entscheedende Gol huet de Capaldo an der 88. Minutt markéiert. Eng 2:1-Victoire gouf et fir Shakhtar Donezk géint Stade Rennes. D'Goler hu virun der Paus de Kryskiv an de Bondarenko op Eelefmeter fir d'Ukrainer markéiert. Den Toko Ekambi konnt an der 2. Hallschent just nach den Uschlossgol schéissen.

An de spéide Matcher huet Leverkusen an de leschte Minutte mat 2:3 géint Monaco verluer. De Hradecky, Golkipp vun den Haushären, hat duerch e katastrophale Selbstgol de Gäscht den éischte Gol geschenkt. No der Paus hunn den Diaby an de Wirtz de Match fir Leverkusen gedréint. Den Diatta huet an der 74. Minutt ausgeglach. An der Nospillzäit huet den Disasi mat sengem Gol fir d'Schlussresultat gesuergt.

Nantes huet bei der Juventus en 1:1 erkämpft. D'Italieener ware virun der Paus duerch de Vlahovic a Féierung gaangen. Nodeems si weider gutt Geleeënheete leie gelooss hunn, huet de Blas no engem flotte Konter den Ausgläich fir d'Fransouse markéiert.

Eng souverän 3:0-Victoire gouf et fir Sevilla géint PSV Eindhoven. En-Nesyri, Ocampos a Gudelj hate fir d'Spuenier de Ball am Filet ënnerbruecht. Sporting Lissabon huet géint Midtjylland 1:1 gläich gespillt. D'Gäscht waren duerch den Ashour mat 1:0 a Féierung gaangen. De Coates huet fir Sporting an de leschte Sekonne vum Match ausgeglach.

D'Retourmatcher ginn den 23. Februar gespillt.

Déi komplett Resultater

Resultater

All d'Tabellen

Tabell