No der gudder WM-Qualifikatioun, bei där een 9 Punkte sammele konnt, steet am September déi nei gegrënnten Nations League vun den Dammen um Programm.

Déi lescht WM-Qualifikatiounscampagne vun de roude Léiwinnen ass an d'Geschicht agaangen. Mat 9 Punkten aus 10 Matcher an enger 4. Plaz an der Tabell hat d'Futtballnationalekipp vun den Dammen hiert bescht Resultat bei enger Qualifikatioun fir e grousst Turnéier realiséiert.

Trotzdeem ass d'Ekipp vum Nationaltrainer Dan Santos am Wandel. Sou munch eeler Spillerinnen hunn opgehalen a 5 Futtballerinnen aus der U17 sinn elo an den A-Kader eropgeréckelt. Fir datt d'Ekipp séier zesummefënnt, gouf dëse Mount ee Stage op Malta organiséiert.

Fir sech esou gutt ewéi méiglech op déi nei gegrënnten Nations League am September ze preparéieren, huet d'Dammennationalekipp am Stage zwee Frëndschaftsmatcher géint Malta gespillt. Zweemol huet sech d'FLF-Selektioun géint d'Lokalekipp misse geschloen ginn an ass elo zanter 7 Matcher ouni Victoire.

D'Rout Léiwinne wäerten an der Liga C untrieden. D'Géigner an der Grupp stinn nach net fest. Allerdéngs si Malta an d'Färöer-Inselen, géint déi een am Abrëll nach zwee Frëndschaftsmatcher spillt, zwee potentiell Géigner. Kuerz virum Optakt an der Nations League, probéiert d'Dammen Nationalekipp nach deen een oder anere Match géint eng Bundesliga-Ekipp ze spillen, fir deen néidege Rhythmus ze kréien.