Domatt muss Bartreng de nächsten Match gewannen, fir nach an d'Finall kennen ze zéien. Bei den Damme ginn et iwerdeems Victoirë fir Walfer an de GYM.

Am Volleyball stoungen um Samschdeg souwuel bei den Damme wéi och bei den Hären déi éischt Halleffinall Matcher a Championnat um Programm. D'Matcher ginn am Best of Three Modus gespillt.

Hären

Luerenzweiler huet den éischte Set mat 25:27 verluer. Bartreng konnt an der Suite allerdéngs kee Set méi fir sech entscheeden, sou dass Luerenzweiler doheem no engem spannendem Match mat 3:1 (25:27, 25:23, 25:21, 25:20) géint de Volley Bartreng gewënnt.

Um Sonndeg spillt an der zweeter Halleffinall nach Stroossen géint Dikrech.

Am Playdown huet Iechternach mat 3:0 (25:13, 25:18, 25:18) géint de Belair gewonnen an Esch verléiert mat 0:3 (21:25, 17:25, 20:25) géint Fenteng.

Resultater Hären Playoff

Dammen

An der 1. Halleffinall bei den Damme ka sech de Favorit vu Walfer däitlech mat 3:0 (25:23, 25:12, 26:24) géint Péiteng behaapten. Virun allem am 1. an 3. Set huet Péiteng Walfer alles ofverlaangt.

E spannende Match gouf et och zu Mamer, bei deem sech de Visiteur vum GYM mat 3:1 (21:25, 25:18, 25:19, 25:21) ka duerchsetzen.

Am Kader vum Playdown gouf et fir Iechternach doheem eng 0:3 (10:25, 16:25, 16:25) Néierlag géint Stengefort. Dikrech zitt mat 1:3 (16:25, 27:25, 22:25, 15:25) géint Bartreng de Kierzeren.

Resultater Dammen Playoff