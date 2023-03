Béid Ekippe konnte sech an dräi Sätz kloer géint hir Géigner duerchsetzen.

Nodeem sech en Donneschdeg schonn d'Damme vu Mamer a Bartreng fir d'Finall vun der Coupe am Volleyball qualifizéiert hunn, war et e Freideg den Owend un den Hären.

An der éischter Partie gouf et dann eng kloer 3:0-Victoire fir déi Stroossener géint Dikrech. Stroossen konnt den éischte Saz mat 25:22 fir sech entscheeden, dono gouf et e 25:19 an e 25:16.

Hire Géigner an der Finall kënnt aus Fenteng. Si hate géint Biissen keng gréisser Problemer a wannen no dräi Sätz (25:19, 25:11 a 25:16) hire Match kloer.