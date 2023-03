An der Finall konnte si sech no 3 Sätz kloer mat 25:12, 25:12 a 25:7 géint de VC Bartreng duerchsetzen.

E Sonndeg ginn am nationale Volleyballchampionnat bei den Dammen an och bei den Hären d'Finalle vun der Coupe zu Walfer gespillt.

Bei den Damme konnt sech de VC Mamer an der Finall kloer mat 3:0 géint Bartreng behaapten a sech no 2022 och dëst Joer nees den Titel an der Coupe sécheren. Vun Ufank un huet ee gesinn, datt et fir déi Bartrenger ganz schwéier géif ginn. D'Mamer Ekipp war direkt gutt an de Match gestart a konnt sou den éischte Saz mat 25:12 fir sech entscheeden. Och am zweete Saz war Mamer weider déi besser Ekipp um Terrain, déi doropshin ouni gréisser Problemer op 2:0 gestallt huet. Mat engem Score vu 25:7 ass och den drëtte Saz u Mamer gaangen a sou séchere si sech de Coupe-Titel fir déi 14. Kéier an der Veräinsgeschicht vun den Dammen.

Um 20.30 Auer kënnt et dann nach zu der Finall bei den Hären tëscht dem VC Stroossen an dem VC Fenteng.

