De Lëtzebuerger ass mat TuS Mondorf an der 2. däitscher Bundesliga-Nord Champion ginn. Ma ob ee wierklech kann e wëll klammen ass nach net kloer.

De Lëtzebuerger huet mam TuS Mondorf elo rezent deen zweete Championstitel hannertenee gefeiert, souwéi den Opstig an déi 1. Bundesliga. Ma Stand haut hu si nach ni an der héchster Divisioun gespillt an och dëst Joer ass net kloer, ob si dat kënnen, well de Veräin vill Konditioune muss erfëllen. Dës ëmzesetzen ass net esou einfach.