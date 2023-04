An der 2. Finall gouf et eng kloer 3:0-Victoire zu Bartreng. Um 20 Auer gëtt bei den Dammen déi zweet Finall tëschent der Gym a Walfer gespillt.

Genau wéi an der 1. Finall huet sech bei den Häre Stroossen kloer mat 3:0 (25:19, 25:19, 25:20) duerchgesat. Bartreng huet sech vun Ufank u schwéier gedoen a konnt mam héijen Tempo vu Stroossen net mathalen. An den zwee éischte Sätz huet sech Stroossen all Kéier séier en Avantage erausgespillt an huet dee bis zum Schluss net hierginn. Déi 3. Manche war beim 5:5 nach ausgeglach, Stroossen ass an der Suite awer nees fortgezunn. D'Heemekipp huet alles probéiert fir erunzekommen, ass awer permanent engem klenge Retard hannendru gelaf. Um Enn goung och dëse Saz mat 25:20 u Stroossen. Dës Victoire goung de Gäscht am Modus Best-of-Three duer, fir de 17. Championstitel an den 8. Doublé an der Veräinsgeschicht ze feieren.

Am Playdown bei den Dammen gouf et en 3:0 (25:15, 25:18, 25:21)-Succès fir Bartreng géint de CHEV Dikrech.

Hären



Resultater Häre Finall

Dammen

Resultater Damme Playdown