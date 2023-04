Um Sonndeg waren déi zweet Matcher vun den Halleffinallen am nationalen Dëschtennis-Championnat.

Hueschtert-Folscht steet no der 5:4-Victoire géint Recken an der Finall, muss awer nach waarden, wien do de Géigner wäert sinn.

Am an der zweeter Halleffinall gewënnt nämlech den Houwald 5:2 géint Berbuerg an hëlt domat Revanche fir déi knapp Néierlag vun der leschter Woch.

Leschte Weekend hat sech den amtéierende Champion Hueschtert-Folscht kloer mat 5:2 géint den Opsteiger Recken duerchgesat, wärend Berbuerg mat 5:4 géint den Houwald gewonnen hat.

