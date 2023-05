Den Houwald konnt sech e Méindeg an enger spannender an decisiver drëtter Halleffinall knapps mat 5:4 géint Berbuerg duerchsetzen.

An der Finall kritt de Coupe-Gewënner et elo mam amtéierende Champion Hueschtert-Folscht ze dinn. Berbuerg hat den éischte Match vun der Best-of-3-Serie gewonnen, iwwerdeems den Houwald den zweete Match fir sech entscheede konnt. Am decisiven drëtte Match stoung et no 8 Eenzel 4:4, esou datt d'Decisioun am Dubbel huet misse falen. Hei huet d'Koppel Koldas/Xia awer iwwerraschenderweis kloer mat 3:0 gewonnen, esou datt d'Ekipp vum Houwald sech fir d'Finall vum Championnat qualifizéiere konnt.