Op der Dëschtennis-WM zu Durban a Südafrika ware mam Ni Xia Lian, dem Eric Glod, dem Luka Mladenovic an dem Sarah de Nutte véier FLTT-Vertrieder mat dobäi.

Fir d‘Sarah de Nutte war dëser WM éischter duerchwuess. D‘Viraussetzunge waren awer am Virfeld och net optimal. D‘Lëtzebuerger Nummer 1 hat nämlech virun der WM Féiwer.

Sarah de Nutte op der WM / Rep. Rich Simon

Mo engem Fräilouss am éischten Tour am Dubbel gouf d‘Sarah de Nutte, zesumme mam Ni Xia Lian, am zweeten Tour vun enger Koppel aus Hong Kong eliminéiert.

Am Simpel war et den Out am éischten Tour géint d‘Nummer 5 op der Welt an am Dubbel Mixte, zesumme mam Eric Glod, war et och schonns nom éischten Tour, géint eng brasilianesch Koppel, eriwwer.