Dat seet den Educatiounsminister. "De Site um INS ass awer elo kloer ze kleng" esou de Claude Meisch weider.

Virun enger Rei Joren huet sech d'Regierung op d'Sich no engem neie Site gemaach, sou den Educatiounsminister Claude Meisch:

Deen hu mer definitiv fonnt zu Mamer, no enger Rei vun Diskussioune mat der Mamer Gemeng hu mer do definitiv arrêtéiert, datt de Sportlycée soll zu Mamer gebaut ginn, op deem bestoende Campus, wou schonn d'Europaschoul ass, wou de Lycée Josy Barthel ass, an domadder och formidabel Méiglechkeete sinn, fir Sportinfrastrukturen ze schafen, wou herno méi Sportinfrastrukturen um Site sinn, wéi dat um INS de Fall ass, wou manner Transport muss gemaach ginn, bei den eenzele Federatioune bei hir spezialiséiert Zentren.

Den Educatiounsminister ass optimistesch, datt an der nächster Legislaturperiod de Grondstee vum neie Sportlycée zu Mamer geluecht ka ginn.

Méi dozou den Owend an eisem Journal.