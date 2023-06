De Fransous huet 52 Joer a war a senger Karriär 7 Mol Europameeschter. Hie soll op allen Niveaue fir Verbesserunge suergen.

Déi Lëtzebuerger Karate-Sektioun bei der FLAM, huet mam Yves Bardreau en neien Directeur Technique fonnt. Den 52 Joer ale Fransous war 7 Mol Europameeschter am Kata mat der Ekipp, zweemol Vizeweltmeeschter, an huet eng Kéier d‘Bronzemedaill am Eenzel op der EM gewonnen. Bei deene Responsabele vum Karate ass een ongedëlleg fir d‘Verbesserungen an Zukunft op alle Pläng ze gesinn.