Basketball zu LëtzebuergStatut vum Profi gëtt vun nächster Saison un ofgeschaaft

Christophe Hochard
Op der AG vun der Basketfederatioun hunn d'Veräiner decidéiert, de Statut vum Profi ofzeschafen. Dat gëllt fir d'Damme wéi fir d'Hären.
Update: 07.05.2026 20:09
Vun der nächster Saison un däerfen nach just zwee auslännesch Spiller (Non-Jicl) um Basketterrain stoen, souwuel bei den Damme wéi bei den Hären.

D'Veräiner hunn dëse Modus en Donneschdeg den Owend op der Assemblée générale vun der FLBB mat 51,3 Prozent gestëmmt. All Club däerf um Spillerbou 4 auslännesch Spiller/Spillerinnen (Non-Jicl) stoen hunn. Maximal däerfen der awer nëmme méi zwee am Championnat/Coupe um Terrain spillen.

De Samy Picard hält nom Summer als President vun der Basketfederatioun op. Eng nei Kandidatur gëtt et aktuell nach net.

