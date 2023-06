L‘Equipe huet op Twitter publizéiert, datt de Swift-Spiller mat 32 Goler a 26 Virlagen an 30 Championnatsmatcher deen decisiivste Spiller an Europa ass.

De Spiller vum Swift Hesper huet sech domadder virum Erling Haaland placéiert.

Au Luxembourg, Rayan Philippe (22 ans) explose au haut niveau. Le joueur passé par Dijon et Nancy est le joueur le plus décisif d'Europe (32 buts et 26 passes décisives en 30 matches de Championnat), devant Erling Haaland > https://t.co/CnhFoTM8zG pic.twitter.com/Fhu13WmYs8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 13, 2023

Nodeems Hesper mam Carlos Fangueiro een neien Trainer huet an eng Partie Spiller ënnert anerem vum F91 transferéiert, ass et d'Fro wéi Zukunft vum Rayan Philippe ausgesäit.

Dem Philippe säi Kontrakt zu Hesper leeft Enn vum Mount aus an RTL-Informatiounen no ass et kloer, datt hien de Wee an d‘Ausland geet.

Hesper wäert als Lëtzebuerger Champion an der Champions-League-Qualifikatioun starten.