Si starten do als Team Lëtzebuerg. D’Judy Bonham betreit d'Ekipp vu Letzebuerg als offizielle Coach.

D’Judy Bonham, eng Joer al Amerikanerin ass am Western Reiden an den USA eng Gréisst. Viru Kuerzem huet si souguer hir Plaz am Hall of Fame kritt. Den Team Lëtzebuerg huet di grouss Chance dass d’Judy Bonham d’Ekipp am Texas wëllt betreien als offizielle Coach. An si ass extra op Lëtzebuerg komm fir e speziellen Training, deen zu Mompech ofgehale gouf. Si ass bescheide wat hir Aufgab ugeet.

Am Western Reide ginn et vill Disziplinnen. Déi spektakuläerst hat mir iech am leschte Reportage virgestallt. Et gëtt och Disziplinne wou et drëm geet dass een harmonesch mam Päerd an ouni Zwang Beweegungen an Circuiten ausféiert.

D’Reiderin muss d’Impulser déi se dem Päerd gëtt am Schlof beherrschen, ëmsou méi well een am Texas net seng eege Päerd reit.

D’Judy Bonham weess natierlech dass ee Reider a Päerd net an e puer Stonne ka vu Grond op änneren. Mee et kann ee Guidance ginn, di d’Richtung uweist.

Fir d’Meedercher war et eng gutt Geleeënheet fir sech mam Stress ze familiariséieren dee forcement op dem World Youith Cup opkënnt.