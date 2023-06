Am Kader vum International Swim Cup zu Péiteng huet d'Lëtzebuergerin nei Beschtzäiten iwwer 50 an 100 Meter Broschtschwamme realiséiert.

D'Maud Allar huet iwwer 50 Meter no 33 Sekonnen an 81 Honnertstel ugeschloen a war domadder 5 Honnertstel méi séier wéi d'Jil Einhorn am Joer 2014. Iwwer d'100 Meter ass d'Schwëmmerin an enger Zäit vun 1 Minutt 12 Sekonnen a 96 Honnertstel ukomm. Do war d'Lëtzebuergerin ganzer 62 Honnertstel méi séier wéi d'Aurélie Waltzing am Joer 2010. D'Qualifikatioun fir den European Youth Olympic Festival (EYOF) an d'Jugend-Europameeschterschaften huet d'Maud Allar domadder och gepackt.

Bei den Hären ass de Rémi Fabiani iwwer 50 Meter Fräistil an enger Zäit vu 55 Sekonnen a 56 Honnertstel just 2 Honnertstel iwwert sengem eegene Lëtzebuerger Rekord bliwwen.

De Ralph Daleiden-Ciuferri ass d'100 Meter Fräistil an enger gudder Zäit vu 50 Sekonnen an 28 Honnertstel geschwommen.