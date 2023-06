E Mëttwoch goufe beim "Queen & King of the Court" d'Partië vun der Gruppephas gespillt.

An der Pool A hu sech bei den Hären d'Koppelen Popov & Reznik, Ahman & Andersson an Krattiger & Beer fir déi nächste Ronn qualifizéiert. An der Pool B si weiderhi mat dobäi d'Koppelen Kantor & Zdybek, Aye & Aye a Wickler & Ehlers. An der Pool C hunn d'Duoen Losiak & Bryl, Trummer & Dressler an Bercik & Nemec den Ticket fir d'Véierelsfinalle geléist.

Déi lescht Tickete fir d'Véierelsfinall bei den Häre ginn um Donneschdeg an de Matcher an der Poule D an dann duerno am Playoff verdeelt. Hei sinn ënnert anerem och d'Lëtzebuerger Koppelen Weber & Hilbert (Poule D) an Zuidberg & Novais a Complak & Terwindt (Playoff) am Asaz.

Bei den Dammen hunn dann och déi éischt Ekippen den Ticket fir d'Véierelsfinalle geléist. An der Pool A sinn dat d'Koppelen Samoilova & Graudina, Vasiliauskaite & Kliokmanaite an E. Piersma & M. Van Driel. An der Pool B si weider d'Koppelen Tillmann & Müller, Klinger a Klinger a Gonzalez & Paula. An der Pool C sinn nach mat dobäi d'Duoen B. Piersma & E. Van Driel, Gruszczynska & Wachowicz an Helland-Hansen & Olimstad.

Och hei ginn en Donneschdeg de Mëtteg déi lescht Ekippe fir d'Véierelsfinalle gesicht. Gespillt gëtt nach an der Poule D an da steet och nach de Playoff um Programm.

Op RTL.lu kënnt Dir vun en Donneschdeg 13 Auer un och d'Matcher am Livestream suivéieren.