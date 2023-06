Um Donneschden ware bei de European Games zu Krakau d’Lëtzebuerger Sportler am Trappschéissen an Badminton am Asaz.

Fir den Lyndon Sosa an d’Lena Bidoli war et am Trappschéissen net sou gelaf, wéi si et sech erhofft haten. An der Qualifikatioun si se net iwwert d’Plazen 28 fir de Sosa bei den Hären an 30 fir d’Bidoli bei den Dammen eraus komm. Domat lande si op enger enttäuschender drëttleschter, respektiv leschter Plaz an hirer Qualifikatioun.

Am Badminton duerft d’Kim Schmidt no hirer staarker Leeschtung am Grupp B och fir 1/16 Finalle un de Start goen. Mam Carolina Marin aus Spuenien krut déi jonk Spillerin vum BC Jonglënster et awer mat enger vun deene beschten déi et gëtt ze dinn. D’Spuenierin huet e beandrockende Palmarès mat ënner anerem enger Goldmedaile bei der Olympiade 2016 zu Rio, souwéi dräi Weltmeeschter- a sechs Europameeschtertitelen.

D’Sensatioun ass och ausbliwwe woumat d’Kim Schmidt sech an zwee Sätz mat 9:21 an 12:21 géint d’Carolina Marin misst geschloe ginn.