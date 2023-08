Déi spuenesch Futtball-Weltmeeschterinne gi géint den nationale Verband RFEF a säin ëmstriddene President Luis Rubiales op d'Barrikaden.

Déi 23 Spillerinnen, déi de leschte Sonndeg (20. August 2023) d'WM-Finall vu Sydney gewonnen haten, wëllen ënnert der aktueller Verbandsspëtzt net méi fir hiert Land untrieden.

"No allem, wat bei der Medaileniwwerreechung vun der Frae-WM geschitt ass, wäerten all d'Spillerinnen, déi dësen Text ënnerschriwwen hunn, eng nächst Selektioun net éieren, wann déi aktuell Féierung bäibehale gëtt", sou d'Weltmeeschterinnen e Freideg an enger Deklaratioun, déi vun der Spillerinnegewerkschaft Futpro verbreet gouf. Si stelle sech domadder gëeent hannert d'Jennifer Hermoso. Am Ganzen hunn 81 aktuell a fréier spuenesch Spillerinnen d'Schreiwes ënnerschriwwen.

D'Offensivspillerin Hermoso huet e Freideg och der Duerstellung vum Verband, de Kuss mam Rubiales wier mat hirem Averständnis gewiescht, widdersprach. Dat hat d'RFEF e puer Stonnen no der Finall verbreet - an déi 33 Joer al Futtballerin wiertlech zitéiert.

E Freideg huet sech dat Ganzt elo ganz anescht unhéieren. "Ech wëll ganz kloer soen, datt ech zu kengem Zäitpunkt dem Kuss zougestëmmt hunn, deen hie mir ginn huet, an ech hunn och net versicht, dem President méi no ze kommen", sou d'Hermoso via Futpro.

De Rubiales hat sech een Dag no der Finall entschëllegt, weider Konsequenze leent hien of. Bei enger ausseruerdentlecher Generalversammlung vun der RFEF e Freideg huet sech de 46 Joer ale Spuenier geweigert, vu sengem Posten zeréckzetrieden.