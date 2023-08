E Freideg gouf et eng Néierlag fir de Lëtzebuerger Duo.

Beim Beachvolleyball-Futures-Tournoi zu Brno an Tschechien hunn de Colin Hilbert an de Steve Weber hire Match e Freideg an der Haaptronn géint déi u 4 gesaten Norweger Sol/Munde mat 0:2 verluer.

Um Samschdeg de Moien 11 Auer hunn d'Lëtzebuerger nach eng Chance op d'Qualifikatioun fir d'Véierelsfinallen, wa si géint den däitschen Duo Lorenz/Stadie untrieden.

Gespillt gëtt op 2 Gewënnsätz bis 21 (eventuellen drëtte Saz bis 15 Punkten).