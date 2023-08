Beim World Tour Futures Tournoi zu Brno an Tschechien huet sech d’Koppel Colin Hilbert a Steve Weber am Tiebreak musse geschloe ginn.

Am zweete Match vun der Pool D beim Beachvolleyball Futures Tournoi zu Brno an Tschechien hu sech de Colin Hilbert an de Steve Weber missen knapp den Däitschen Lorenz/Stadie geschloe ginn.

Nodeems d’'Lëtzebuerger den éischte Saz duerch ze vill Eegefeeler mat 17:21 verluer haten, hu si am zweete Saz richteg opgedréint an hiert Potenzial gewisen. Mat 21:17 konnte si de Saz gewannen.

Am decisive drëtte Saz haten Hilbert/Weber e schlechte Start. Obwuel si sech nees erukämpfe konnten, war den Ecart ze grouss. Um Enn stoung et 15:12 zu Gonschte vun den Däitschen.

Nächst Woch mussen d’'Beachvolleyballer beim Futures Tournoi zu Warschau a Polen nees duerch d’'Qualifikatioun.