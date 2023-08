D'Finall zu Olomouc gëtt um Samschdeg den Owend um 18h30 gespillt.

An der Halleffinall beim WTT Feeder Olomouc an Tschechien hu sech d'Ni Xia Lian an de Luka Mladenovic am Dubbel um Samschdeg de Mëtteg mat engem 3:0 géint d'Chinese Xue Fei/Qi Fei fir d'Finall qualifizéiert.

D'Finall wäert um Samschdeg den Owend um 18h30 gespillt ginn. Hei treffen d'Lëtzebuerger op de chineeseschen Dubbel mat Zhou Kai/He Zhuojia (WR 77/76).

Och am Eenzel leeft et gutt fir Ni Xia Lian. Hei steet si aktuell an den Aachtelsfinallen.