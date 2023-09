Beim WTT Feeder Panagyurishte gouf et eng gutt zweet Plaz am Double mixed fir den Duo Ni Xia Lian a Luka Mladenovic.

D'Lëtzebuerger Koppel konnte sech an der Halleffinall nach géint e südkoreaneschen Duo duerchsetzen, ma an der Finall gouf et eng kloer 0:3-Néierlage géint d'Chineese Zhou Kai a He Zhuojia.

Duerch de Gewënn vun enger weidere Sëlwermedaile wäerten Ni a Mladenovic nees an der Weltranglëscht klammen.