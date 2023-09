De Luka Mladenovic huet en Donneschdeg an der 1. däitscher Bundesliga am Match tëscht Mainz an Ochsenhausen e richtegen Exploit realiséiert.

De Lëtzebuerger Nationalspiller huet sech mat 3:1 géint den Hugo Calderano duerchgesat. De Brasilianer steet op der 5. Plaz an der Weltranglëscht. Bei der 1:3-Néierlag géint Ochsenhausen huet de Luka Mladenovic domat den eenzege Punkt fir Mainz geséchert.