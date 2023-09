D'FLTT-Dammen hu sech misse mat 1:3 géint Spuenien geschloe ginn.

D'Lëtzebuerger Dammennationalekipp am Dëschtennis gouf en Donneschdeg bei der Ekippen-EM zu Malmö a Schweden eliminéiert. An den Aachtelsfinallen hu sech De Nutte a Co misse mat 1:3 géint Spuenien geschloe ginn.

Den eenzege Punkt fir Lëtzebuerger hat d'Ni Xia Lian gemaach. Si hat déi spuenesch Nummer 1 Xiao Marie mat 3:1 geklappt.