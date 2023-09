An der Supercoupe vun den Dammen huet den RSR Walfer sengem Géigner an dräi Sätz keng Chance gelooss.

E Samschdeg den Owend stoung bei den Dammen d'Supercoupe um Programm, wou de Champion an de Coupegewënner aus der leschter Saison openeegetraff sinn. Fir den RSR Walfer ass et hei eng däitlech 3:0-Victoire géint de VC Mamer ginn. Mat 25:19, 25:18 a 25:11 war de Match no dräi Sätz entscheet an d'Spillerinne vu Walfer konnten domat den éischten Titel vun der Saison sécheren.

Bei den Häre kënnt et vun 20.00 Auer un zum Duell tëscht Stroossen a Fenteng.