Um éischte Spilldag vun der neier Saison hu sech d'Favoritte souwuel bei den Damme wéi bei den Hären duerchgesat.

Hären

Um éischte Spilldag gouf et kloer Victoirë fir Dikrech géint Iechternach (3:0 - 26:24, 25:22, 25:20). Den éischte Saz war immens serréiert an Dikrech hat déi méi glécklech Hand. Nodeem sech am zweete Saz dat selwecht Bild gewisen hat, war de den drëtte Saz méi kloer fir de Chev ausgaangen.

E manner serréierte Match gouf et zu Luerenzweiler, wou d'Lokalekipp mat 3:0 (25:16, 25:10, 25:16) géint Fenteng gewënnt.

D'Resultat vu Stroossen géint Amber-Lënster läit eis nach net vir.

Resultater Hären

Dammen

Bei den Dammen huet sech d'Gym Bouneweg3:1 géint Péiteng duerchgesat (25:14, 24:26, 25:20, 25:14). Nodeems Péiteng am éischte Saz kloer ënnerleeë war, hu si sech an engem serréierten zweete Saz zeréckgekämpft an och den drëtte Saz ganz laang ausgeglach gestalt. Am véierte Saz hat d'Gym dann nees d'Iwwerhand a gewënnt kloer.

Stengefort hat beim 3:0 géint Bartreng (25:21, 25:22, 25:19) net vill Problemer, genee wéi Mamer bei der 3:0-Auswäertsvictoire zu Dikrech (25:11, 25:14, 25:6).

Resultater Dammen