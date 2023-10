Bei den Damme konnte sech den Gym Volley, Stengefort a Walfer duerchsetzen.

E Samschdeg war am nationale Volleyball-Championnat den 3. Spilldag bei den Dammen a bei den Hären.

Hären

Bei den Häre si Stroossen, Bartreng a Luerenzweiler weider zu Drëtt ongeschloen an ouni Punkteverloscht. Fir de VC Stroossen gouf et eng 3:0-Victoire géint Fenteng, de Volley Bartreng huet sech mat 3:0 géint Iechternach behaapt a Luerenzweiler hat an engem enken Duell géint Dikrech mat 3:2 d'Iwwerhand.

E Sonndeg gëtt nach um 19.00 Auer d'Partie tëscht dem VC Belair an dem VB Amber-Lënster gespillt.

Resultater Hären

Dammen

Bei den Damme sti mam Gym Volley a Walfer zwou Ekippe mat néng Punkten aus dräi Matcher un der Tabellespëtzt. Den Gym Volley konnt sech e Samschdeg mat 3:0 géint Dikrech duerchsetzen an d'Residence Walfer mat 3:0 zu Péiteng. Am drëtten a leschte Match vum Owend gouf et och nach fir Stengefort en 3:0-Succës géint den Escher VBC.

E Sonndeg spillt zum Ofschloss vum Spilldag nach um 19.00 Auer de Volley Bartreng géint de VC Mamer.

Resultater Dammen