Um Samschdegmëtteg ass am nationalen Dëschtennis-Championnat den Optakt vum 5. Spilldag ausgedroe ginn.

An der eegener Hal huet Hueschtert-Foulscht géint den DT Rued näischt ubrenne gelooss a sech mat 6:2 duerchgesat. Bei Hueschtert-Foulscht waren et de Mats Sandell an de Maël van Dessel, déi hir béid Matcher gewanne konnten.

Ouni de Kapitän Christian Kill konnt Lénger d'Partie zu Lëntgen mat 6:4 fir sech entscheeden, d'Decisioun ass deemno eréischt am Doubel gefall.

Mat 2:6 huet Iechternach sech missen doheem géint den DT Berbuerg geschloe ginn. Bei Berbuerg hunn den Tom Scholtes an den David Henkens hir béid Matcher gewanne kënnen.

Hueschtert-Foulscht a Berbuerg bleiwen domat ongeschloen a leie mat 14 Punkten aus 5 Matcher weider un der Tabellespëtzt. Lénger läit mat engem Punkt manner op Plaz 3, dat virum DT Lëntgen op Plaz 4, deen awer um Sonndeg nach iwwerholl gi kann.

D'Resultater am Iwwerbléck