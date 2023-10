An der Slowakei war dem VC Stroossen nach eng 3:2-Victoire géint de VK Spartak UJS Komarno gelongen.

Ma virum eegene Public sollt et en Dënschdeg den Owend net fir eng zweet Victoire duergoen. Stroosse verléiert de Match géint d'Gäscht aus der Slowakei mat 1:3 (17:25, 25:17, 19:25, 20:25).

No béide Matcher huet d'Ekipp aus der Slowakei also insgesamt 5 Sätz fir sech decidéiert. Stroossen kënnt dogéint nëmmen op 4 gewonne Sätz an ass domadder aus dem Challenge Cup eliminéiert.