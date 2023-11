Bei den Häre gouf et en enke Match tëscht Walfer a Péiteng, bei den Damme goung d'Partie Fenteng géint Stroossen iwwer fënnef Sätz.

Hären

E spannende Match huet sech de Spectateuren zu Walfer gebueden. Um Enn konnt sech d'Résidence Walfer mat 3:2 (23:25, 25:23, 25:22, 21:25, 15:12) géint den Zweetdivisionär vu Péiteng behaapten. Déi éischt véier Sätz waren immens serréiert a béid Ekippe konnten der zwee fir sech entscheeden, firwat et en decisive fënnefte Saz gebraucht huet. An dësem decisive Saz huet Walfer d'Iwwerhand behalen.

E weidere serréierte Match gouf et tëscht dem Escher VBC an dem VC Belair. Och hei ass de Match iwwer fënnef Sätz gaangen, mat dem besseren Enn fir d'Lokalekipp. Esch setzt sech 3:2 (25:22, 23:25, 18:25, 25:15, 15:13) duerch. Déi éischt zwee Sätz waren immens enk, déi zwee duerno ware méi eesäiteg. Am fënnefte Saz huet Esch mat 15:13 d'Iwwerhand behalen a steet domat an der nächster Ronn vun der Coupe de Luxembourg.

De VC Luerenzweiler hat beim 3:0 (25:14, 25:9, 25:17) géint Amber-Lënster guer keng Problemer. D'Resultat vun 3:0 gesäit zwar däitlech aus, mee ee VC Stroossen huet sech am Match géint Bartreng musse strecken, fir schonn no dräi Sätz (25:21, 27:25, 25:21) an déi nächst Ronn anzezéien.

Dammen

Bei den Damme gouf et och kloer Resultater. Péiteng hat keng Problemer beim 3:0 (25:18, 25:21, 25:22) zu Luerenzweiler, genee wéi Iechternach bei der 3:0-Victoire (25:14, 25:10, 25:13) bei Amber-Lënster. Mam selwechte Resultat huet Stengefort d'Damme vum Escher VBC (25:15, 25:23, 25:15) heemgeschéckt.

Déi spannendst Partie an der Damme-Coupe gouf et tëscht Fenteng a Stroossen, wou sech d'Gaaschtekipp um Enn mat 3:2 (18:25, 28:26, 21:25, 25:21, 15:11) duerchsetze konnt.

D'Resultater vun den Hären

D'Resultater vun den Dammen