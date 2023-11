De VC Luerenzweiler gewënnt de Spëtzematch zu Bartreng a bleift weiderhin ongeschloen. Bei den Damme bleift och d'Gym Bouneweg verloschtpunktfräi.

Hären

Am Spëtzematch vum 5. Spilldag an der héchster Volleyballliga huet sech Luerenzweiler no spannende fënnef Sätz beim Volley Bartreng duerchgesat. D'Ekipp aus dem Uelzechtdall setzt sech knapp 3:2 (25:20, 26:24, 21:25, 18:25: 15:11) duerch, nodeem si no zwee Sätz schonn 2:0 virlouchen. Bartreng huet am drëtten a véierte Saz nach eng Kéier alles investéiert a gouf mam Ausgläich belount. Am decisive fënnefte Saz huet Luerenzweiler dunn awer d'Iwwerhand behalen a bleift an dëser Saison ongeschloen.

Resultater Hären

Dammen

Am Dammechampionnat hat d'Gym beim 3:0 (25:15, 25:15, 25:11) keng Problemer mam Volley Bartreng a steet weiderhin ongeschloen un der Tabellespëtzt, zesumme mat Walfer.

Och Walfer huet sech mat 3:0 (25:10, 25:13, 25:20) géint Dikrech duerchgesat. Nodeem déi zwee éischt Sätz méi wéi kloer u Walfer goungen, huet Dikrech am drëtten Duerchgang nach eng Kéier all d'Kräfte gebündelt a versicht, d'Rudder nach ëmzerappen. Walfer louch tëschenzäitlech 8 Punkten a Réckstand, konnt dësen awer nach ophuelen an de Saz souguer fir sech entscheeden.

Resultater Dammen