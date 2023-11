E Samschdeg de Mëtteg stoung am nationalen Dëschtennis-Championnat den Optakt vum 7. Spilldag um Programm.

Den Tabelleleader vu Berbuerg huet an der eegener Hal géint den DT Rued näischt ubrenne gelooss a sech um Enn souverän mat 6:3 duerchgesat. Nodeems Berbuerg 5:1 a Féierung louch huet Rued et nach an d'Dubbel gepackt, ma hei huet de Favorit du gewonnen, woumat Berbuerg och d'Tabelleféierung verdeedegt.

Och den Tabellenzweeten an aktuelle Champion Hueschtert-Foulscht ass senger klorer Favoritteroll géint den Tabelleleschten DT Union gerecht ginn an huet sech doheem däitlech mat 6:1 behaapt.

Een enke Match kruten d'Spectateuren zu Iechternach ze gesinn. Géint Recken konnt keng Ekipp sech ofsetzen, soudass ee sech um Enn mat 5:5 trennt. Fir Iechternach ass et déi éischt Partie vun der Saison, déi een net verléiert.

An och Lëntgen an Diddeleng hu sech beim 5:5-Gläichspill d'Punkte gedeelt. D'Haushäre louchen zwar tëschenzäitlech mat 4:2 a Féierung, ma um Enn sollt et awer just fir zwee Punkten duergoen.

D'Resultater am Iwwerbléck