Am leschte Match vun der EM-Campagne huet sech Lëtzebuerg an Ënnerzuel schwéier gedoen, um Enn awer verdéngt a Liechtenstein mat 1:0 gewonnen.

D'Rout Léiwen hunn d'Campagne am Grupp J mat historesche 17 Punkten op der 3. Plaz ofgeschloss.

D'Stëmme vun de Lëtzebuerger nom Match Mam Resultat géint Liechtenstein a mat de 17 Punkten aus der Campagne waren d'Rout Léiwe ganz zefridden.

Portugal huet donieft am Grupp J de Maximum vun 30 Punkte kritt. D'Slowakei konnt de Match a Bosnien och gewannen.

Am Grupp G huet sech Serbien den Ticket fir d'EM an Däitschland niewent Ungarn geséchert. De Serben ass e Remis géint Bulgarien duergaangen. Den Noper Montenegro ass no enger Néierlag géint Ungarn bei der EM net mat dobäi.

Spuenien huet de leschte Match Grupp A fir sech entscheet. En 3:3-Remis gouf et tëschent Schottland an Norwegen.

Am Grupp F huet sech d'Belsch no enger Victoire géint den Aserbaidjan déi 1. Plaz gekroopt.

Grupp J

Liechtenstein - Lëtzebuerg 0:1

0:1 Gerson Rodrigues (69')

De Match zu Vaduz ass aus Lëtzebuerger Siicht net gutt lassgaangen. No engem Feeler vum Sinani op den Hasler, huet d'Arbittesch Stéphanie Frappart de Mëttelfeldspiller mat enger rouder Kaart vum Terrain gesat. Et waren nach keng 5 Minutte gespillt an d'Gäscht hunn an der Suite misse mat 10 Mann weiderspillen. Lëtzebuerg huet trotzdeem fréi gepresst an hat an 12. Minutt no enger gudder Flank vum Jans déi éischt kleng Geleeënheet. Liechtenstein huet sech just seelen no vir getraut a konnt sech aus dem Spill och keng Chancen erausspillen. Awer och d'Rout Léiwen hu sech mat engem Mann manner schwéier gedoen a konnten no vir keng Akzenter setzen. Eng geféierlech Aktioun gouf et an der 35. Minutt. Dem Olesen säi Schoss gouf no engem Konter awer geblockt. Bei Lëtzebuerg huet d'Konzentratioun nogelooss an d'Bäll si liicht verluer gaangen. D'Heemekipp konnt awer net entscheedend profitéieren. Kuerz virun der Paus gouf et den eenzege Schoss op de Gol. De Vincent Thill ass awer um Büchel hänke bliwwen.

Nom Säitewiessel haten d'Gäscht déi éischt grouss Chancen. No engem Konter iwwer de Rodrigues huet de Büchel op en Neits géint de Vincent Thill paréiert. Kuerz drop huet de Golkipp och dem Gerson Rodrigues säi Kappball gehalen. Liechtenstein koum op der anerer Säit och geféierlech no vir. Dem Salanovic huet säi Schoss awer net cadréiert krut. Nodeems nees vill Ënnerbriechungen de Spillfloss gestéiert hunn, hat Liechtenstein déi grouss Méiglechkeet, den 1:0 ze markéieren. No enger flotter Pass an Déift war dem Salanovic säi Schoss awer ze harmlos. Am Géigenzuch ass du Lëtzebuerg a Féierung gaangen. No enger Flank vum Bohnert huet de Gerson Rodrigues de Ball mam Kapp am Filet ënnerbruecht.

Liechtenstein hat näischt méi dogéint ze setzen, sou datt et bis zum Schluss beim 1:0 fir Lëtzebuerg bliwwen ass.

Déi bescht Zeenen aus dem Match vun de Lëtzebuerger An engem schwierege Match huet Lëtzebuerg sech verdéngt duerchgesat.

Bosnien - Slowakei 1:2

1:0 Hrosovsky (49', Selbstgol), 1:1 Bozenik (52'), 1:2 Satka (71')

Portugal - Island 2:0

1:0 Fernandes (37'), 2:0 Horta (66')

Portugal an d'Slowakei konnten hir Matcher gewannen.

Grupp A

Schottland - Norwegen 3:3

0:1 Donnum (3'), 1:1 McGinn (13', Eelefmeter), 1:2 Strand Larsen (20'), 2:2 Östigard (33', Selbstgol), 3:2 Armstrong (59'), 3:3 Elyounoussi (86')

Spuenien - Georgien 3:1

1:0 Le Normand (4'), 1:1 Kvaratskhelia (10'), 2:1 Torres (55'), 3:1 Lochoshvili (72', Selbstgol)

Spuenien huet Georgien geklappt a Schottland an Norwegen hunn 3:3 gläich gespillt.

Grupp F

Belsch - Aserbaidjan 5:0

1:0 Lukaku (17'), 2:0 Lukaku (26'), 3:0 Lukaku (30'), 4:0 Lukaku (37'), 5:0 Trossard (90')

Schweden - Estland 2:0

1:0 Claesson (22'), 2:0 Forsberg (55')

Grupp G

Ungarn - Montenegro 3:1

0:1 Rubezic (36'), 1:1 Szoboszlai (66'), 2:1 Szoboszlai (68'), 3:1 Nagy (90+3')

Serbien - Bulgarien 2:2

1:0 Veljkovic (17'), 1:1 Rusev (69'), 1:2 Despodov (69'), 2:2 Babic (82')