Vum 8. bis den 10. Dezember war d'Lëtzebuerger Ekipp beim Europe Trophy zu Lille am Asaz.

Um Freideg den Owend stoung den Optaktmatch fir Hueschtert/Folscht um Programm. Hei gouf et ganz knapp 2:3-Néierlag géint déi hollännesch Ekipp De Boer Taverzo. E Samschdeg de Mëtteg ass et an der zweeter Partie géint déi Belsch Ekipp Logis Auderghem TT besser gelaf. De Gleb Shamruk, Mats Sandell an de Maël Van Dessel hunn hier Matcher jeeweils mat 3:0 gewonnen. An der drëtter Partie gouf et eng knapp 2:3-Néierlag géint de Favorit vum Turnéier aus Lille, an dobäi louchen d'Lëtzebuerger mat 2:0 am Avantage.

E Sonndeg de Mëtteg waren déi Hueschterter géint d'Englänner vum Fusion TT ugetrueden a konnten dee Match glat 3:0 fir sech entscheeden. Och de Verglach duerno géint de belsche Vertrieder vu Vredinamur huet Hueschtert/Folscht mat 3:1 gewonnen. Domat stounge de Lëtzebuerger Vertrieder mat 9 Punkten op der drëtter Plaz an hunn den Anzuch an d'Finall knapp verpasst. Den Organisateur Lille Metropole TT an De Boer Taverzo koumen eng Ronn weider.