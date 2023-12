Am Volleyball stoung bei den Hären um Samschdeg den 10. Spilldag um Programm. Bei den Damme gouf vum 10. Spilldag nach eng Partie gespillt.

Hären

Den Tabelleleader Stroossen hat keng Problemer fir sech mat 3:0 zu Fenteng duerchzesetzen. Am éischte Saz huet D'Heemekipp nach matgehalen an awer mat 19:25 de Kierzere gezunn. An den 2 anere Sätz huet de Favorit awer kuerze Prozess (25:10, 25:11) gemaach.

Luerenzweiler huet sech kloer an 3 Sätz mat 3:0 beim Chev Dikrech behaapt. Den éischten an de leschte Saz si kloer un d'Gäscht gaangen. Dikrech huet an der 2. Manche gutt matgehalen, déi awer knapp mat 23:35 verluer.

Och mat 3:0 huet sech Bartreng géint Iechternach behaapt. Déi 2 éischt Sätz waren eng kloer Saach fir d'Heemekipp. Iechternach huet sech am leschte Set nach emol gewiert, um Enn sollt een awer mat 25:21 verléieren.

Donieft huet Amber-Lënster 0:3 géint de Belair verluer.

Resultater Hären

Dammen

Bei den Dammen huet den Tabellenéischte Walfer kloer mat 3:0 géint Péiteng gewonnen.

Resultater Dammen