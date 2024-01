Zanter Jore gëtt de Lëtzebuerger Dëschtennischampionnat vun auslännesche Spiller dominéiert.

Wann ee sech déi aktuell Verbandsranglëscht ukuckt, fält op, datt an der Top 15 nëmmen dräi Lëtzebuerger sinn an zwee dovunner spille guer net méi am Grand-Duché, sinn awer nach hei lizenzéiert.

Wann een dann e geneeë Bléck op dës Topp-Spiller aus dem nationale Championnat geheit, entdeckt ee ganz vill verschidden Nationalitéiten.

D'Top 15 am Iwwerbléck

Den Thomas Keinath ass d'Nummer 1 an der Verbandsranglëscht an huet an annerhallwer Saison zu Lëtzebuerg eréischt zwee Matcher verluer. / © Val Wagner (Archiv)

1 Thomas Keinath (Däitsch-Slowak, spillt fir den DT Recken)

2 Gleb Shamruk (Wäissruss, spillt fir den DT Hueschtert-Folscht)

3 Luka Mladenovic (Lëtzebuerger, spillt am Ausland, awer lizenzéiert zu Berbuerg)

3A Tomas Koldas (Tschech, huet d'lescht Saison fir den DT Houwald gespillt)

4 Zoltan Fejer-Konnerth (fréieren däitschen Nationalspiller, spillt fir den DT Hueschtert-Folscht)

5 Eric Glod (Lëtzebuerger, spillt am Ausland, awer zu Wëntger lizenzéiert)

6 Soroosh Amiri Nia (Iraner, spillt fir Esch Abol)

6A Nicolas Burgos (Chilen, spillt aktuell am Ausland, lizenzéiert beim DT Hueschtert-Folscht)

7 Cédric Merchez (Belsch, spillt fir den DT Iechternach)

7A Michal Pavolka (Slowak, spillt aktuell net zu Lëtzebuerg, lizenzéiert bei der Union)

8 Peter Hribar (Slowen, spillt fir den DT Lëntgen)

9 Benjamin Rogiers (Belsch, spillt fir den DT Houwald)

10 Leandro Fuentes (Argentinier, spillt fir den DT Berbuerg)

11 Maël van Dessel (Lëtzebuerger, spillt fir den DT Hueschtert-Folscht)

11A Min Yang (Chines, spillt aktuell am Ausland, lizenzéiert zu Diddeleng)

12 Irfan Cekic (Montenegriner, spillt fir den DT Nidderkäerjeng)

13 Mats Sandell (Schwed, spillt fir den DT Hueschtert-Folscht)

14 José Lavado (Portugis, spillt fir den DT Rued)

15 Alexis Mommessin (Fransous, spillt fir den DT Diddeleng)

An der héchster Lëtzebuerger Divisioun spillen 10 Ekippen, wann een da bedenkt, datt bal all Ekipp mat zwee Auslänner spillt, an dat bei enger Ekipp, déi aus just véier Spiller besteet, dann ass dat scho vill. Datt 50% vun engem Kader aus dem Ausland kommen, kennt een deels och aus anere Sportaarten, ma am Dëschtennis gëtt et do nach e weidere signifikanten Ënnerscheed. Déi mannsten auslännesch Spiller sinn d'Woch iwwer zu Lëtzebuerg, fir mat der Ekipp ze trainéieren. Heescht, déi komme weekends just erof, fir hire Match ze spillen.

De Gleb Shamruk ass ee séchere Réckhalt fir den amtéierende Champion Hueschtert-Folscht. / © Val Wagner (Archiv)

Déi aktuell Ekippen am Iwwerbléck

Den amtéierende Champion Hueschtert-Folscht huet 5 Spiller am Kader, zwee Lëtzebuerger an dräi Auslänner. De Maël van Dëssel an de Kevin Kubica, déi zwee Lëtzebuerger, hunn all 9 Matcher gespillt. D'Auslänner Zoltan Fejer-Konnerth, Mats Sandell a Gleb Shamruk hu sech opgedeelt a kommen allen dräi op 6 Matcher.

De Maël van Dessel ass de beschte Lëtzebuerger am Championnat. / © Val Wagner (Archiv)

Den DT Berbuerg huet all Match mat engem Lëtzebuerger an dräi Auslänner gespillt. De jonken Tom Scholtes hat den Däitsche Michael Schwarz, de Belsch David Henkens an den Argentinier Leandro Fuentes u senger Säit.

Den Houwald spillt iwwerdeems mam Belsch Benjamin Rogiers, mam Chines Wang Xu, an de Lëtzebuerger Cheng Xia a Marc Dielissen.

Fir déi fréier esou dominant Ekipp Diddeleng hunn dës Saison bis elo de Fransous Alexis Mommessin, de Mohamed Mostafa, den Ungar a fréieren Nationaltrainer Peter Teglas an d'Lëtzebuerger Loris Stephany a Ricardo Tavares gespillt.

Lénger ass déi eenzeg Ekipp, déi dës Saison op den Asaz vun auslännesche Spiller verzicht huet, bis op eng Ausnam. De Kroat Frane Runjic huet nämlech ee Match gespillt. Fir de Rescht stoungen d'Lëtzebuerger Arlindo de Sousa, Jim Cloos, Gilles Michely, Aaron Sahr a Christian Kill fir Lénger beim Dësch.

De Christian Kill spillt just nach déi wichteg Matcher. / © Val Wagner

Mam Däitsch-Slowak Thomas Keinath an dem Matas Skucas aus Litauen huet och den DT Recken zwee Auslänner an der Ekipp. Donieft kruten och d'Lëtzebuerger Gene Wantz, Louis Gira, Mike Kraus a Sean Portelada Asätz.

Den Opsteiger Lëntgen spillt dës Saison mam Slowen Peter Hribar, mam Belsch Robin Saudemont an de Lëtzebuerger Joao Aguiar a Luca Elsen.

De Coupe-Gewënner vu virun zwee Joer, den DT Rued, setzt och op zwee auslännesch Spiller: de José Lavado aus Portugal an de Peter Musko aus Ungarn. Donieft spillen d'Lëtzebuerger Nationalspillerin Tessy Gonderinger, sou wéi de Joel Kox an de Louis van Wambeke.

D'Tessy Gonderinger ass déi eenzeg Damm an der héchster Divisioun. / © Val Wagner (Archiv)

Iechternach huet sech fir dës Saison de belsche Routinier Cédric Merchez an d'Ekipp geholl. Donieft hunn och den Traian Ciociu, de Zolzan Hencz, de Laurent an de Fernand Boden gespillt.

Den Tabelleleschten Union huet mam Enzo Leguistin a Quentin Heim zwee Fransouse fir sech spillen. D'Ekipp gëtt komplettéiert vun de Lëtzebuerger Paul Roukoz a Jules Harles.

Wéi gesi Spiller, Veräiner an d'Federatioun déi aktuell Situatioun?

Mir hate mam Matas Skucas, een auslännesche Spiller, mam Francis Schmit, ee President vun engem Veräin a mam Ralf Greis, ee Vertrieder vun der Federatioun am Interview.

Ralf Greis: Federatioun ass mat aktuelle Reegelungen zefridden

De kompletten Interview mam Ralf Greis vun der FLTT

D'Reglement vun der FLTT gesäit vir, dass op d'mannst ee Spiller mat Lëtzebuerger Nationalitéit oder deen zu Lëtzebuerg ugefaangen huet, Dëschtennis ze spillen, muss opgesat ginn. En zweete Spiller muss déi nämmlecht Konditiounen erfëllen oder schonns 6 Joer hannertenee bei sengem Veräin spillberechtegt sinn, erkläert de Ralf Greis, de President vun der Commission Technique.

Deemno kann een och mat bis zu dräi Auslänner spillen, wéi mir um Beispill vum DT Berbuerg gesinn.

Weider erkläert de Ralf Greis, datt ee Veräin maximal zwee Spiller opstellen duerf, déi een Transfert-Status hunn. Deemno kann een net vun haut op muer mat véier neie Spiller an de Match goen. Dës Reegelung gëtt et, well d'Federatioun Wäert op längerfristeg Projete leet. Domat verhënnert een also, e séiere kuerzen Erfolleg, well een nohalteg e gudden Niveau an der héchster Divisioun erreeche wëll.

D'FLTT begréisst natierlech, wa méi Lëtzebuerger opgestallt ginn, wéi dat reglementaresch festgehalen ass. Vill Veräiner géifen dat och maachen. Donieft wier et reglementaresch immens schwéier, dat nach weider ze begrenzen, well ee soss géint europäescht Recht géif verstoussen, erkläert de Ralf Greis. Dobäi geet et ëm dat faméist Bosman-Urteel vun 1995. Dofir ass d'FLTT mat där aktuelle Reegelung allgemeng zefridden.

D'Federatioun ënnersträicht awer, datt duerch d'Hausse vun den auslännesche Spiller den Niveau zu Lëtzebuerg immens geklommen ass. Op d'Fro, ob d'Spectateure sech mat dëse Spiller identifizéiere kënnen, ass d'FLTT der Meenung, datt dat vu Spiller zu Spiller a vu Veräin zu Veräin aneschters ass.

Et wier awer de gudden Niveau, deen d'Spectateuren an d'Hal zitt, esou de Ralf Greis. Virun allem wier et iwwer déi lescht Joren immens spannend am Lëtzebuerger Championnat gewiescht. An dat géif méi Leit an d'Hale bréngen, ewéi wa méi Lëtzebuerger spille géifen.

Doduerch, datt vill auslännesch Spiller d'Woch iwwer net zu Lëtzebuerg wunnen an/oder trainéieren, mécht ee sech bei der FLTT och Gedanken ëm den CO2-Ofdrock. Ëm dee misst ee sech hautzedaags natierlech Gedanke maachen, ma do kéint d'Federatioun net vill maachen, dat léich an der Verantwortung vun der Veräiner, erkläert de President vun der Commission technique, deen dobäi och ënnersträiche wollt, datt eng ganz Partie auslännesch Spiller aus der noer Grenzregioun kommen. Donieft wier den CO2-Ofdrock vu Lëtzebuerg am Verglach zu anere Länner nach gutt.

Francis Schmit: Wichteg, e gesonde Mëttelwee ze fannen

De kompletten Interview mam Francis Schmit vum DT Berbuerg

Mat dräi Auslänner ass den DT Berbuerg aktuell déi Ekipp, déi déi meescht auslännesch Spiller huet. De President Francis Schmit huet am RTL-Interview erkläert, datt de Michael Schwarz schonns zanter 7 Joer am Veräin ass. Den Däitsche wunnt an der Géigend vu Saarbrécken a kënnt eemol d'Woch op Lëtzebuerg trainéieren. Den David Henkens ass a senger zweeter Saison beim DT Berbuerg. Hie kënnt aus der Belsch, méi genau vu Leuven bei Bréissel an den Argentinier Leandro Fuentes wunnt an trainéiert d'Woch iwwer a Portugal. Den Henkens an de Fuentes komme weekends mam Auto oder Fliger op Lëtzebuerg a fueren/fléien nom Match nees heem.

Den éischten auslännesche Spiller, deen den DT Berbuerg hat, war de Mirko Habel. Iwwer dëse krut Berbuerg de Kontakt mam Michael Schwarz, deen also zanter 7 Joer feste Bestanddeel vun der Ekipp an dem Veräin ass. Hie gëllt de Reegele vun der Federatioun no och als assimiléierte Spiller.

Fir den DT Berbuerg ass et wichteg, datt déi auslännesch Spiller, déi een ënner Kontrakt hëlt, gutt an d'Ekipp an och an de Veräin passen. Do hätt ee bis elo ëmmer Chance gehat an et wier ee ganz frou mat deene Spiller, déi een aktuell huet, esou de Francis Schmit am RTL-Interview. Wa muncher een dëst Joer schonns zu Berbuerg an der Hal war, dee konnt sech dann och dovunner iwwerzeegen, datt d'Stëmmung am Veräin an an der Ekipp immens gutt ass.

Dofir gesäit de President vum DT Berbuerg d'Presenz vun den auslännesche Spiller net als negativ. Op sportlechem Plang huet hie betount, datt dës Spiller dofir responsabel sinn, datt den Niveau an den héchsten Divisiounen immens geklommen ass iwwer déi lescht Joren. Dovunner géifen natierlech och déi Lëtzebuerger Spiller profitéieren, esou de Francis Schmit. Och d'Lëtzebuerger Nowuessspiller kéinte grad vun dëse Spiller profitéieren.

Et wier deemno awer och wichteg, e gesonde Mëttelwee ze fannen. Deemno brauch ee wuel auslännesch Spiller, ma et dierf een och den eegenen Nowuess net vergiessen. Mëttelfristeg wier et d'Zil, deen een oder aner jonke Spiller an déi éischt Ekipp ze integréieren.

Matas Skucas: Jonker kënne vum héijem Niveau an Erfarung vun Auslänner profitéieren

De kompletten Interview mam Matas Skucas vum DT Recken (op Englesch)

De Matas Skucas lieft gréisstendeels a Litauen a spillt am Lëtzebuerger Championnat fir den DT Recken. De litaueschen Nationalspiller huet virum Lëtzebuerger Championnat och schonns an der Belsch an an Däitschland gespillt. Duerch de Besëtzer vun engem belsche Veräin, wou hie gespillt huet, ass hien Immobilienagent ginn. Deels schafft hien a Litauen an deels an der Belsch. De Matas Skucas huet am Interview erkläert, datt hie probéiert, seng Trajeten an d'Belsch mat deenen a Lëtzebuerg ze kombinéieren, esou datt et net ze vill en Hin an Hier gëtt.

De Spiller vum DT Recken, deen a senger zweeter Saison zu Lëtzebuerg ass, huet erkläert, datt hien a sengem éischte Joer am Land iwwerrascht war, wéi gutt den Niveau ass. Mëttlerweil hätt hie sech elo akklimatiséiert. Den héijen Niveau vun den auslännesche Spiller an d'Experienz, déi si matbréngen, wier natierlech och gutt fir d'Lëtzebuerger Spiller a virun allem déi Jonk kéinten dovunner profitéieren, mengt de Spiller aus Litauen.