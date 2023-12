Vun e Mëttwoch un a bis e Freideg gëtt am Gymnase vun der Coque nees den Novotel Cup am Volleyball gespillt.

Nodeems d'FLVB-Selektiounen déi lescht zwou Editioune gewonnen hunn, sinn d'Ambitiounen och fir déi 34. Organisatioun vum Natiounentournoi natierlech ganz grouss.

Virschau Novotel Cup am Volleyball / Reportage Marc Burelbach

Dobäi ass et op d'mannst fir d'Lëtzebuerger Dammen e méi speziellen Tournoi. Well souwuel déi englesch ewéi och déi schottesch Selektioun hir Participatioun nees kuerzfristeg zréckgezunn hunn, bleift just nach d'U20-Selektioun aus Éisträich als Géigner iwwreg.

Mat vun der Partie ass d'Giulia Tarantini. Fir si sinn et speziell Matcher, spillt si dach zanter dëser Saison nieft hirer Uni an Tirol Volleyball. Donieft ass si elo och frou, nees emol zu Lëtzebuerg dierfen d'Bäll ze verdeelen.

Och nees zréck zu Lëtzebuerg ass d'Emma van Elslande, déi zanter dëser Saison um College an den USA trainéiert. D'Carla Mulli stéisst vun Utrecht bei d'Ekipp an d'Yana Feller ass no auskuréierter Verletzung um Knéi och nees mat dobäi. D'Zil fir d' Lëtzebuergerinnen ass et, déi zwee Vergläicher mat Éisträich ze gewannen.

Mat England, den U20 aus Éisträich an enger Jugendselektioun aus Frankräich ass d'Kompetitioun fir d'Lëtzebuerger Hären e bësse méi variabel.

Fir de Passeur Gilles Braas ass e weideren Titel déi eenzeg logesch Ambitioun. Frankräich zielt, op d'mannst bei de Senioren, zu de beschten Ekippe weltwäit. De Jérémie Feit spillt zanter Joren am Hexagon a freet sech op den Duell mat der jonker Nowuessekipp.

D'Virbereedungszäit op den Novotel Cup war dëst Joer wéinst de Feierdeeg nach méi kuerz ewéi soss, dofir dierf ee gespaant sinn, wéi gutt sech d'Rout Léiwen a Léiwinne schonn openeen agespillt hunn an ob sech eventuell nei Spiller a Spillerinnen ervirdinn, déi am Mee an der Silver respektiv Golden League wëllen dobäi sinn.

Op RTL.lu kënnt Dir déi nächst d'Matcher vum Novotel Cup am Livestream suivéieren.