D'Lëtzebuergerin hat et beim WTT Star Contender zu Doha am Katar bis an d'Aachtelsfinall gepackt.

E Freideg huet d'Ni Xia Lian beim WTT Star Contender zu Doha am Katar an den Aachtelsfinalle mat 1:3 (-11, 11, -6, -5) an de Sätz géint d'Nummer 2 op der Welt Wang Yidi de Kierzere gezunn. Domadder ass d'Lëtzebuergerin eliminéiert.

D'Ni Xia Lian konnt am Ufank vum Match gutt mat der Chinesin mathalen. D'Ni hat am éischte Saz zwou Chancen op eng Sazféierung, huet dës allerdéngs net genotzt. Am zweete Saz huet d'Lëtzebuergerin weider gutt matgehalen a konnt op 1:1 an de Sätz ausgläichen. Duerno ass der Chineesin hiert Spill awer nach emol méi staark ginn, sou datt si sech déi zwee nächst Sätz an domadder och d'Victoire konnt sécheren.