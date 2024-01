Um Weekend stoungen déi zwee éischt Spilldeeg vum Playoff a vum Playdown um Programm.

D'Favoritte Berbuerg an Hueschtert-Foulscht si gutt an d'Playoffe gestart.

Berbuerg huet sech bei der 6:2-Victoire um Samschdeg méi schwéier gedoe wéi geduecht. Diddeleng war ersatzgeschwächt, konnt awer eng Rei Matcher enk halen. Den Dag drop huet den Tabelleleader dem Houwald beim 6:1 awer keng Chance gelooss.

Hueschtert-Foulscht huet um Samschdeg Lénger mat 6:0 geklappt an ass der Favoritteroll gerecht ginn. Géint Recken hat een um Sonndeg méi Problemer. Et ass awer duergaangen, fir de Match 6:3 ze gewannen. Hueschtert-Foulscht bleift domadder mat Berbuerg op der 1. Plaz an der Tabell.

Um 1. Spilldag vum Playoff si bei der Partie Recken géint Houwald zwou Ekippen openee getraff, déi punktgläich op der 3. Plaz an der Tabell louchen. Et ass an den eenzele Matcher och hin a hier gaangen. Den Houwald huet um Enn d'Nerve behalen a sech 6:4 duerchgesat. Recken ass domadder mat 2 Defaiten an de Playoff gestart.

Diddeleng huet no der Néierlag géint Berbuerg um Sonndeg och géint Lénger verluer. Nodeems Lénger däitlech géint Hueschtert-Foulscht ënnergaange war, konnt ee sech zu Diddeleng besser aus der Affär zéien. Et war en ëmkämpfte Match, dee Lénger mat 6:2 gewanne konnt.

Am Playdown huet Rued zwee Matcher fir sech entscheet. Iechternach huet eng Victoire gefeiert, awer och ee Match verluer. D'Union a Lëntgen hu 5:5 géintenee gläich gespillt an déi 2. Partie um Sonndeg verluer.

D'Resultater am Iwwerbléck