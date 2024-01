Am Championnat stoung um Samschdeg den 12. Spilldag bei den Dammen a den Hären um Programm.

Hären

Eng spannend Partie gouf et bei den Hären tëscht dem Zweete Luerenzweiler an dem Tabellendrëtte Bartreng, déi d'Heemekipp mat 3:2 gewanne konnt. Luerenzweiler hat den éischte Saz 25:21 gewonnen. Duerno hunn d'Gäscht awer d'Partie gedréint. D'Manchen 2 an 3 gounge kloer u Bartreng. Am 4. Set war Luerenzweiler nees besser an huet ausgeglach. Am decisive 5. Saz ass Bartreng d'Loft ausgaangen. Luerenzweiler huet sech do mat 15:3 duerchgesat

Stroossen huet den 12. Succès am 12. Match gefeiert. Zu Dikrech huet ee sech kloer mat 3:0 duerchgesat.

Amber-Lënster war Fenteng mat 1:3 ënnerleeën. Den Tabelleleschten huet den drëtte Saz fir sech entscheet. Déi aner 3 Sätz goungen awer kloer un d'Gäscht.

De Match Belair géint Iechternach gëtt de 6. Februar gespillt.

Resultater Hären

Dammen

Bei den Dammen hunn d'Favoritten um Samschdeg alleguer kloer gewonnen.

Den Tabelleleader Walfer huet sech 3:0 zu Dikrech duerchgesat.

Mamer huet Stengefort och mat 3:0 geklappt.

Mam selwechte Resultat huet Péiteng zu Esch gewonnen.

Um Sonndeg ass nach d'Partie tëschent der Gym a Barteng.

Resultater Dammen