Um 3. Spilldag vum Playoff a Playdown goufen et kloer Victoirë fir d'Favoritten.

Am Playoff huet sech den amtéierende Meeschter Hueschtert-Folscht mat 6:2 beim laangjärege Seriëchampion Diddeleng behaapt. Fir Hueschtert-Folscht hunn de Maël van Dessel, de Kevin Kubica an de Mats Sandell d'Punkte gemaach, Diddeleng konnt duerch Victoirë vum Loris Stephany an Alexis Mommessin zwee Punkte rafen.

Och Berbuerg huet sech ouni grouss Problemer 6:2 géint Recken duerchgesat. No véier Duerchgäng stoung et 2:2, duerno huet Berbuerg awer véier Matcher hannertenee gewonnen a bleift domat punktgläich mat Hueschtert-Folscht un der Tabellespëtzt.

Den DT Houwald, Coupegewënner vun der leschter Saison, louch séier 3:0 vir, mee Lénger huet duerch eng Fënnef-Saz-Victoire den Uschloss hiergestallt. Uschléissend huet den Houwald mat zwou Victoiren de Match quasi entscheet a gewënnt um Enn 6:2 zu Lénger.

Am Playdown huet sech Rued mat 6:3 géint Lëntgen duerchgesat an Iechternach gewënnt och 6:3 géint den DT Union.

D'Resultater am Iwwerbléck