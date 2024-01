Fenteng a Bartreng gewanne kloer. Bei den Damme geet Walfer mat enger komfortabeler Avance op d'Gym an de Playoff.

Hären

Et war den erwaarte Spëtzematch tëscht dem Tabellenéischte Stroossen an dem Tabellenzweete Luerenzweiler, mat dem besseren Enn fir Stroossen. De Seriëchampion setzt sech mat 3:2 (21:25, 25:19, 18:25, 25:17, 17:15) duerch. Am fënnefte Saz hat et laang no enger klorer Victoire fir Stroossen ausgesinn (13:9), mee Luerenzweiler ass nach eng Kéier zeréckkomm a konnt souguer ausgläichen (14:14). Déi dräi lescht Bäll hunn dunn d'Entscheedung zu Gonschte fir Stroossen bruecht.

Fir Fenteng (3:0 géint Iechternach) a Bartreng (3:0 géint Amber-Lënster) gouf et kloer Victoiren.

E Sonndeg completéieren de VC Belair an de Chev Dikrech den 13. Spilldag.

Resultater Hären

Dammen

Um virleschte Spilldag huet sech de Leader Walfer mat 3:1 géint d'Gym Bouneweg behaapt an huet elo eng komfortabel Avance an der Tabell op den Zweetplacéierten.

De Volley80 Péiteng huet e bëssen iwwerraschend de VC Mamer3:2 geklappt, sou dass Mamer an der Tabell net laanscht d'Gym zéie konnt. Péiteng louch 2:0 vir, éier Mamer sech zeréckgekämpft huet. Am decisive Saz war du keng Kraaft méi do bei Mamer a Péiteng huet dëse kloer gewonnen.

De VC Stengefort hat beim 3:0 géint den Tabelleleschten Dikrech keng Problemer an huet déi fënnef Plaz scho sécher.

Resultater Dammen