Um Sonndeg den Owend ass d'Finall vun der Europameeschterschaft am Handball tëscht Frankräich an Dänemark gespillt ginn.

An engem héichklassege Match gewënnt Frankräich no Verlängerung mat 33:31 géint Dänemark. D'Fransousen, déi weiderhin nach ni eng EM-Finall verluer hunn, léisen Schweden domat als Europameeschter of a kënnen hire véierten EM-Titel feieren.

Zu Köln sinn den aktuelle Weltmeeschter an den aktuellen Olympiagewënner a Rekordweltmeeschter openeegetraff. Et war d'Neioplag vun der WM-Finall 2023 zu Stockholm, bei där Dänemark d'Iwwerhand behal hat. Déi lescht dräi Weltmeeschterschaften sinn un d'Däne gaangen, déi allerdéngs zanter 2012 keng EM méi gewanne konnten.

D'Spectateuren an der Lanxess Arena hunn eng Partie gesinn, an déi d'Fransouse besser era fonnt huet. Si sinn an der Ufanksphas dacks um exzellenten Nielsen am dänesche Gol hänke bliwwe, ma waren awer déi éischt Ekipp, déi sech mat 6:4 eng Avance vun 2 Goler erausspille konnten. D'Dänen hunn allerdéngs direkt geäntwert an op 6:8 gestallt, woumat et dunn hin an hir gaangen ass. Et war elo ee Match op Aenhéicht, soudass et no 30 Minutten 14:14 stoung.

Dänemark ass besser aus de Kabinne komm an huet sech direkt eng Féierung vun 3 Goler erausgespillt, déi d'Fransousen net méi direkt ophuele konnten. No 45 gespillte Minutte stoung et weiderhin 18:20 aus franséischer Siicht. De Rekordweltmeeschter huet sech net opginn an ass ëmmer nees un ee Gol erukomm, ma d'Dänen hu virun allem duerch d'Goler vun Hansen a Gidsel den Ausgläich verhënnert. An der 53. Minutt huet Frankräich awer dunn beim Stand vun 23:23 ausgeglach an ass kuerz drop fir déi éischt Kéier am zweeten Duerchgang a Féierung gaangen. Virun allem de Fabregas war vun Dänen net ze stoppen. D'Spectateure kruten dunn eng spannend Schlussphas gebueden, déi mat 27:27 op en Enn gaangen ass, woumat et Verlängerung gouf.

Och an der Verlängerung ass et een ausgeglachene Match bliwwen, an deem keng Ekipp nogelooss huet. Ronn 3 Minutte viru Schluss konnten d'Fransousen du mat 31:29 a Féierung goen, soudass si sech um Enn mat 33:31 duerchsetze kënnen an de 4. EM-Titel feiere kënnen.

Donieft war am Nomëtteg d'Partie ëm déi 3. Plaz tëscht Däitschland a Schweden, bei där et och ëm déi direkt Qualifikatioun fir d'Olympesch Spiller gaangen ass. Schweden huet hei vun Ufank un den Toun uginn a konnt sech um Enn verdéngt mat 34:31 duerchsetzen. Domat muss Däitschland géint Algerien, Éisträich a Kroatien ëm en Olympia-Ticket spillen.